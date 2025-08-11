ÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¡¢ºÆ²ÔÆ¯10Ç¯¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬½¸²ñ¡Ö¸¶È¯°ÂÁ´¤«¡×
¡¡¶å½£ÅÅÎÏÀîÆâ¸¶È¯1¹æµ¡¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ò¶µ·±¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¿·µ¬À©´ð½à²¼¤ÇÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëºÆ²ÔÆ¯¤ò¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿11Æü¡¢Ã¦¸¶È¯ÃÄÂÎ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¡¢¡Ö¸¶È¯¤Î²ÔÆ¯¤Ï°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«¡£¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ë¤ÏÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÀîÆâ¸¶È¯¼þÊÕ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤ä¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¸þ¸¶¾ÍÎ´¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê68¡Ë¤Ï¡ÖÊ¡Åç¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶È¯¤òÆüËÜ¤ÇÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¶åÅÅ¤Ï¡Ö°ÂÁ´°ÂÄê±¿Å¾¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊó¸ø³«¤ÈÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£