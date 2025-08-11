スーパーモデルのクリスティ・ブリンクリー（71）が、出会い系アプリで娘と同じ男性とマッチングしたという。2番目の夫ビリー・ジョエルとの間に娘アレクサ・レイ・ジョエル（39）、3番目の夫リチャード・トーブマンとの間に息子ジャック（30）、4番目の夫ピーター・クックとの間に娘セイラー・ブリンクリー・クック（27）がいるクリスティ。ある出会い系アプリのプロフィールをセイラーに作ってもらったものの母娘揃って同じ男性たちとマッチングしショックを受けたそうだ。



【写真】44歳で産んだ娘セイラ－にもまだまだ負けてない！

女優のクリスティン・デイヴィス（60）のポッドキャスト「アー・ユー・ア・シャーロット」に出演したクリスティは「娘はどんな男性とマッチングするか確かめたくてね。私を登録したの」と理由を告白。セイラ－は「ママ、登録しないのが正解。私に『イエス』といった男性たちがあなたにも『イエス』と言っている」と伝えてきたという。



そしてクリスティは、娘と自分の両方にアプローチをかけてきた男性たちについて「感激する女性」を探しているだけだと分析。「男性って自分がするあらゆることに感激してもらいたいのよね。『え？本当？あのレストランに連れて行ってくれるの？』なんて感じで」とおどけながら語った。



昨年は「スポーツ・イラストレイテッド」誌60周年記念号に登場したクリスティ。セイラーからの励ましで自分への自信を取り戻していると以前に明かしてもいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）