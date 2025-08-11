¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­·¿¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ÃæÆü¡Ê11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

»î¹çÁ°¤Î¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­·¿¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¤Î¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹Áª¼ê¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

¼Â¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â8·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬3¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÄÉã¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡¢ÄÔËÜÎÑÂÀÏºÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¹¬Ç·²ðÅê¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Æü¥Æ¥ìÌîµå¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤â60²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£