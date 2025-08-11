来日中のILLIT、本日（11日）日本語曲『Topping』を先行リリース！愛らしい世界観が話題

ガールズグループILLITが来る9月に日本デビューを控え、新曲を先行リリースした。

【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ

本日（8月11日）0時、ILLITは日本1stシングル『時よ止まれ』の収録曲『Topping』をリリースした。

『Topping』は初デートを控えた少女のさまざまな感情を表現したポップソングだ。好きな相手の話し方や行動を気にするようになり、周りがすべてハートに見えるなど、少女の世界に特別な出来事が追加（トッピング）される姿をウィットに富んだ表現で盛り込んだ。

ここに、恋に落ちて最高潮（Top）になった感情を二重の意味で表現したポイントの歌詞「Top Top Topping」は中毒性が高い。

リリースに先立って、同曲はグローバルファッションブランド「LACOSTE JAPAN（ラコステ・ジャパン）」のスニーカーの新しいコレクションの広告音楽として一部公開され、メンバーの澄んだ歌声と軽快なメロディーで良い反応を得た。

また、日本の人気シンガーソングライター乃紫が作詞、作曲に参加した。彼女はTikTokなど、ショート動画でヒットした『全方向美少女』を歌唱し、“ショート動画のプロ”と呼ばれるILLITとのコラボが早くから話題になった。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

（写真＝BELIFT LAB）

彼女は、「ILLITの可愛らしい少女の感性と率直で堂々としたイメージを反映した。多くの人に愛される曲になってほしい」と制作の感想を伝えた。

去る8月10日、ILLITは横浜のぴあアリーナMMで開催されたファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」で『Topping』のステージを初めて公開した。

彼女たちは、爽やかで溌剌としたパフォーマンスで一気に観客を虜にした。また、乃紫がサプライズゲストとして登場し、ILLITとコラボステージを披露。会場の熱気を高めた。

9月1日にリリースされるILLITの日本1stシングル『時よ止まれ』は終わらないことを願うキラキラ輝く青春の瞬間が込められた作品で、同名タイトル曲と『Topping』を含めた計4曲が収録される。

なお、ILLITは本日「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」の2日目の公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。