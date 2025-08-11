ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、11日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の復帰時期が9月初旬になると明かした。

佐々木は8日（日本時間9日）に離脱後3度目のライブBP（実戦形式の投球練習）に登板。打者9人に計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。14日（同15日）に3A戦でリハビリ登板に入ることが決まった。

ロバーツ監督はインタビューの中で佐々木について「肉体強化も進んでいるし、足も上半身も強化され、肩の調子も良く健康な状態」と体調は問題ないとし「復帰した時には球速160キロは出せると思う」と太鼓判を押した。

その上で、「朗希には自信を持ってほしい。以前から自信がないように思えた。彼は本当に良い投手なので、積極的に打者を攻めてほしい。自分を信じてほしい」と注文も付けた。

そして、復帰プランとして「マイナーでの調整登板は3回程度。それぞれ3、4、5イニングを消化してもらうつもり」と徐々にイニングを伸ばすとし「予定通りいけば9月初めには復帰できる」と時期にも言及。「（当初は）8月末に復帰できればと思っていたが、今のところ9月初めになりそう」と見通しを語った。