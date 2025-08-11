うそは成長の証、でも見過ごせない「悪意のあるうそ」も…ついてしまう「温床」に目を向けて

子どもにうそをつかれて、ショックを受ける親は少なくない。

子どもがうそをついた時、親はどのように対応すればよいのか、専門家に聞いた。（岩浅憲史）

東京都に住む女性の長女は小学生。トイレの後、洗面所で手を洗わずに自室に戻ったり、入浴の時間が長引いたりすることがある。「手を洗って」と叱ると「洗った」とうそをつく。風呂場の棚に本が隠されていたため、「風呂で本を読むのはだめ」と注意しても「読んでない」と言い張る。女性は「どうすればいいのか」と頭を抱えている。

子育ての相談を受けている公認心理師、佐藤めぐみさんによると、うそをつく理由は「叱られたくない」「面倒なことをやりたくない」など様々だ。だが、うそによって得をしたり難を逃れたりできると、安易にうそをつくようになる恐れがあるため、佐藤さんは「うそをつく温床を作らないことが大切だ」と話す。

うそをついた時は、威圧的に責めるのではなく、親の言動や家庭環境がうそを招いていないかどうかをまずは振り返り、落ち着いてから子どもと話すとよい。うそをついた理由を聞いても、その場で答える子どもはおらず、親子関係が悪化するだけだ。

佐藤さんは、小学２年生の娘を持つ女性から相談を受けたことがある。「宿題は？」と娘に聞くと、いつも「終わった」という返事だったが、学校からの連絡でうそとわかった。娘に聞くと「やりたくなくてうそをついた」という返事。女性が家庭環境を振り返ると、パートの仕事に追われて宿題の確認をおろそかにしていたと気づいた。そのため、一緒に宿題に取り組むようにすることで、うそに逃げ込まないようにした。

親も軽はずみなうそをつかないようにしたい。「片づけられないなら本やおもちゃを捨てるよ」など、実行しないことを口にしていると、子どもは「うそを言ってもいいんだ」と思い込みかねない。「一緒に片づけよう」と声をかけ、実際に一緒に片づけるようにしよう。

見過ごしてはいけないうそ

神戸大教授の林創さん（発達心理学）によると、子どもは４〜５歳頃から小学校低学年にかけて、自分の立場を守るために、相手の気持ちや状況を読み取り、事実と違うことを本当だと思わせる「意図的なうそ」をつくようになるという。林さんは「子どものうそは、脳が発達して社会性が身につき、複雑なことを言える力がつくほど成長した証しでもある」と、必要以上にショックを受けなくてもよいと話す。うそだとばれた子どもが本当のことを話したら、「正直に言ってくれてありがとう」と褒めるようにする。

見過ごしてはいけないのは、「○○くんにたたかれた」など、友だちを傷つけるような「悪意のあるうそ」だ。うそだとわかったら、「○○くんはどんな気持ちかな」と、友だちの気持ちを考えさせるようにする。

注意してもうそを繰り返す場合、子どもと向き合い、なぜうそをつくのかを聞く。「かまってほしい」という寂しさを抱いていることも考えられるためだ。林さんは「安心して話せる雰囲気を作って子どもの気持ちを一緒に考え、うそをやめさせるようにしてほしい」と話している。