◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルスで３年ぶりＶに王手を懸けた世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）の決勝の相手が、世界ランク２位の王楚欽（おう・そきん、中国）に決まった。

同日昼頃の準決勝で張本智は、世界３１位のカナク・ジャ（米国）を４―１で退けて、決勝に進出。準決勝第２試合で、５月の世界選手権個人戦覇者の王が昨夏のパリ五輪銀メダル・モーレゴード（スウェーデン）を４―０で快勝した。

日本のエース・張本智と王による決勝は午後６時半に開始予定。過去の対戦で張本智の２勝１２敗。直近８連敗している強敵との決勝へ、張本智は「格上なので、自分は向かっていくだけ。でも捨て身ではなく、しっかりチャレンジャーの気持ちでプレーしたい。何よりも決勝で勝つという強い意志で臨むことが一番大事だと思う。横浜の皆さんの力を借りて、決勝でどっちが来ても絶対勝つように頑張りたい」と決意。２２年７月に初開催されたハンガリー・ブダペスト大会以来、３年ぶり２勝目に挑む。