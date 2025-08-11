フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１１日に放送され、月曜レギュラーの「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」松田元太の姿に騒然となった。

海外での仕事のため、７月２１日、２８日、８月４日の放送回を休んでいた松田。久しぶりにスタジオ復帰したが、髪やヒゲをはやしてワイルドに変ぼう。肌の色も濃くなっており、ＭＣの神田愛花らは「全然違うよ、顔が」と別人のようなイメチェン姿に驚いた。

「ヒゲはどうした？」と問われると、松田は「ヒゲ…なんか、なんとなく生えてきましたね。そらずにいましたね」と説明。スタジオは動揺が収まらず、同じく月曜レギュラーの伊集院光は「あんなに待ち望んでたファンの子たちが、まだ対応できてない」とギャラリーの声を代弁していた。

Ｘ（旧ツイッター）でも「松田元太」がトレンドワードに浮上し、「松田元太さん？！？！！！」「これ誰？」「松田元太だれですかｗｗ」「凄い変貌を遂げた」「めっちゃビジュ変わっててびっくりしたし一瞬誰かと思った」「ヒゲ生えてＬＤＨ系みたい」「別人みたいでマジで誰かわからんな」「何があった？？」「ワイルド松田元太がかっこよくてまだ直視できない」と仰天。 「森田剛先輩みたいなビジュアルになってる」「森田剛くん？！と思ったら松田元太くんだった」との指摘も上がっていた。