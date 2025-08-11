マセキ芸能、公演来場者へ異例のスメハラ注意「強い香りや匂い」により「ご入場をお断りまたはご退場いただく場合も」

ウッチャンナンチャンやナイツらが所属する芸能事務所「マセキ芸能社」のライブスタッフによる公式Ｘ（旧ツイッター）が１１日に更新され、公演来場者へ「強い香りや匂い」に関する異例の注意喚起を行った。

「ご来場の皆さまへ」と題した文章をアップ。「快適に公演をお楽しみいただくため、体調やお召し物の清潔管理、香水・整髪料などの強い香りにはご配慮をお願いいたします」と呼びかけた。

そして「会場内では、強い香りや匂いにより周囲のお客様の鑑賞環境を著しく損なう場合、スタッフの判断でご入場をお断りまたはご退場いただく場合がございます。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます」と伝えた。

「マセキ芸能社」はウッチャンナンチャンやナイツ、出川哲朗、バカリズム、いとうあさこ、狩野英孝、三四郎などが所属。若手が出演する事務所主催ライブも定期的に開催している。

近年、ハラスメントの一つとして「スメルハラスメント（スメハラ）」が話題に。においに関して周囲の人に不快感を与える行為で、不快な体臭や口臭、タバコの臭い、香水やコロンの臭い、柔軟剤の臭いなど種類は様々。セクハラやパワハラと同様にハラスメントの一種に位置付けられている。