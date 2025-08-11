「人と違う夏休みを過ごしたい！」という女性が喜ぶデート９パターン
夏休みの過ごし方といえば、海や山に行くのが定番といえるでしょう。しかし、毎年同じようなプランだと、彼女の気持ちを満たせなくなるものです。そこで今回は、10代から30代の女性199名に聞いたアンケートを参考に「『人と違う夏休みを過ごしたい！』と思っている女性が納得するデートコース」をご紹介します。
【１】涼しげな滝や池などがあるパワースポット
「夏場は疲れやすいから元気になれる場所はいい！」（20代女性）など、パワースポットで英気を養うのもひとつの手かもしれません。男性にとって興味がない場所と思われがちですが、「彼氏のほうから誘ってくれたら嬉しい」（20代女性）という声もあるので、興味がある方はぜひ計画を立ててみましょう。
【２】珍しい生き物の多い大型の水族館
「涼しさを感じられるんですよね」（20代女性）など、大型水族館は海の中にいるような気分を味わえるため夏場も人気のようです。特別な思い出を作るべく、かなり珍しい生き物が展示されている場所をリサーチし、彼女にレアな体験をさせてあげましょう。
【３】全国各地の美術館巡り
「昔からの夢だったんです」（20代女性）など、アート好きの女性にとって、さまざまな美術館巡りは贅沢すぎる夏休みの過ごし方のようです。特にモダンアートで有名な「直島」などは、一度は行ってみたい場所のひとつではないでしょうか。
【４】箱根などの温泉が有名な地域
「渋い過ごし方が逆にいい」（30代女性）など、温泉地で過ごす「大人の夏休み」に魅力を感じる女性もいるようです。大人な女性ほど、派手に動き回るより、全国の秘湯を楽しむような落ち着いた旅を好む人が多いでしょう。
【５】涼しい高原地帯にあるアウトレットモール
「最高の組み合わせです！」（20代女性）など、涼しい場所にあるアウトレットは、避暑もできてショッピングも楽しめる、いいとこ取りした空間と考える女性もいるようです。仕事などで夏のセールに行けなかった場合は、夏休みにカップルで買い物するのもアリでしょう。
【６】観光客があまりいないキレイな無人島
「『私、勝ち組だ』と思った（笑）」（20代女性）など、人でごったがえしていない穴場ビーチで優雅な時間を過ごすパターンです。「プライベートビーチや地元の人しか知らないような無人島で楽しみたいなら、観光地として発展しすぎていない地域が狙い目」（30代女性）という意見も参考にしたいところです。
【７】北海道の「オホーツク流氷館」など「冬」を体験できる場所
「すごくいいネタになりますよ（笑）」（20代女性）など、周りから珍しがられるような体験に価値を感じる女性もいるようです。長期休暇が取れるのであれば、南半球など涼しい季節の地域に海外旅行に行くプランも喜ばれそうです。
【８】ジブリの世界に出てきそうなひんやりした洞窟
「混んでないからゆっくり過ごせます」（20代女性）など、神秘的な空間をふたりだけで楽しみたいという意見もあるようです。彼女が静かに過ごすことを好むタイプであれば、洞窟や鍾乳洞などを巡るのもアリかもしれません。
【９】地方で開催される夏フェスや野外ライブ
「去年、初めて行って、心から感動した…」（30代女性）など、夏フェスや野外ライブでひと夏の最高の思い出を作るパターンです。夏場だけでも全国各地でさまざまなフェスが行われているので、それほど苦労せずに、彼女が行ったことのないイベントを見つけられるでしょう。
オリジナリティ溢れるデートコースはさまざまありますが、どれがハマるかは女性の好みに大きく左右されるもの。サプライズを計画して失敗すると残念な夏休みになってしまうので、まずは今回挙げた９パターンをぶつけてみて、彼女の好みを探ってみるのがよさそうです。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年4月11日（木）から4月17日（水）まで
対象：合計199名（10代、20代、30代の女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
