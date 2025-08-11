お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太が１１日、森崎ウィンとともに都内で行われた「きのこの山たけのこの里どっち派判定ＡＩ ＭＯＴＨＥＲ誕生 発表会」に登壇した。

１０日にメイプル超合金・カズレーザーと女優・二階堂ふみが結婚したことを発表したことを受け、妻に蒼井優を持つ山里は「どうやって出会ったのか。カズは全然そんな風にみえなかった」と話し、女優の妻との仲良しの秘訣（ひけつ）について問われると「僕と同じで奥さんがしっかりしてると思うので、そこにちゃんとついていけば」と答え「女優を妻にもつ代表みたいになってしまいすいません」と笑った。

イベントではもともとはたけのこ派だったが、きのこ派に寝返った過去がある山里。どっち派判定ＡＩ ＭＯＴＨＥＲを体験。「手汗がすごい」とおびえた様子だったが、宣言通りきのこ派判定にほっとした様子。さらに２人で歩くときは「左側」派という判定もでると、「（妻の蒼井優と歩くときは）車道側を歩く方がかっこいいって本に書いてったからそれはやるようにしています」と明かした。

「〇〇派」から「〇〇派」へ変化したことをお題にしたトークでは、「失敗から成功」とフリップに書いた山里。「今までは相方の仕事の失敗を願っていたんですが、成功を願うようになった。変わったんです。相方の舞台も『おもしろいらしいよ』って言えるようになった。昔は相方が個展をしてるときもまわりに『あれはゴーストライターがかいてるんだよ』と言っていた」と相方・しずちゃんとのエピソードを話した。