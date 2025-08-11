¾¾²¬çýÍ¥¡¡¡Öwiki¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×»ÒÌò»þÂå¤Î»Å»öÌÀ¤«¤¹¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿2ËÜÌÜ¤Î»Å»ö¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤«¤é¡Ö8ºÐ¤«¤é»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¾¾²¬¡£¡Ö»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡Ë½êÂ°¤Ï¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï10ºÐ¤È¤«¡×¤À¤È¤¹¤ë¤â¡¢»öÌ³½ê½êÂ°¤«¤é¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¡£10ºÐ¤Ç¤Î½é»Å»ö¤Î¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤½¤Ã¤«¤é3Ç¯¤¯¤é¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿2ËÜÌÜ¤Î»Å»ö¤¬¡¢¤³¤³TBS¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡Ö¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¡ÊÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Ø¡Ë¤Î»³Â¼¹ÈÍÕ¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¡£10ºÐ¤ÎÌò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤ÆËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤ì¤µ¡¢ºÆ¸½¥Ó¥Ç¥ª¤·¤Ã¤«¤êºî¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢Ãµ¤»¤Ð¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÅÄÃæ¡£¾¾²¬¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£wiki¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£