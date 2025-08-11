弁護士の八代英輝氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、高校野球を辞退した広陵高校の対応について、今回の騒動に無関係にも関わらず、辞退を余儀なくされた部員たちも「いいたいこと、たくさんあると思う」と述べた。

この日は広陵高校の辞退のニュースを取り上げた。前日に広陵高校の校長が会見し、生徒への誹謗中傷やつきまとい、寮への爆破予告などがあり、生徒や関係者の安全を守るためにも辞退したという趣旨の説明をしている。また、生徒や保護者への説明では、今回の措置に対し、手を上げて意見する人はいなかったとも話している。

コメントを求められた八代弁護士は、爆破予告などは「完全に犯罪」だとピシャリ。その上で学校側の対応について「反省しなければならないところはたくさんあると思うが、もしかしたら辞退しなくていい生徒に辞退を求めることになった。その結果、学校関係者は、辞退した部員から反論はなかったと、良しとしているようなところがあるんだと思うが、そうではなく、おそらく残った子供達、言いたい事たくさんあると思う。そういうことを拾い上げるのも教育の役割」だと指摘。「いろいろな課題を残した」とも述べていた。