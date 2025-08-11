±ð¤ä¤«¤Ê¤¦¤Ê¤¸¡ÄàÈüÇÊ¸Ð¥Ö¥ë¡¼áÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î24ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Á¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¡×
¸Î¶¿¤ÇÌ¥¤»¤¿±ð¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò(24)¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¤¦¤Ê¤¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍá°á»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÈüÇÊ¸ÐÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤Ë¡¡¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î²Ö²Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤~‼︎¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÇòÃÏ¤Ë¿å¿§¤Î²ÖÊÁ¤ÎÍá°á¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÂÓ¤òÄù¤á¤Æ¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£ÑÛ¤È¤·¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Î²£´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¡ÖÍá°á¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤ÎÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï»äÊª¤Î¤Ó¤ï¸Ð¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍá°á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤«¤¿Èþ¿Í¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¤Ã¢ö¢ö¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï2015Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢22Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±Ç¯¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡ÖFirst Love ½éÎø¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ã¤º¢¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£23Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì!¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢ÎµÀ±ÎÃ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£