第107回全国高校野球選手権大会第6日の11日、熊本県代表の東海大熊本星翔（熊本市）は南北海道代表の北海との1回戦を10−7で快勝した。大雨の影響で在校生の大半が到着できないアクシデントの中で、既に大阪入りしていた野球部員や保護者らが一致団結。系列校のブラスバンドの応援に合わせて声をからし、同校にとっての甲子園初勝利を呼び込んだ。

「試合に間に合わないかもしれない」。早朝に一報を聞いた応援団長を務める野球部員の福家武さん（3年）は「まじか、と驚いた」。熊本から向かっていた1、2年生の野球部員や同校吹奏楽部員のメンバーたちが乗ったバス5台は、大雨の影響で山口県下関市付近で足止め。福家さんは「バス車内からも応援してくれているはず。ここでできることをやるしかない」と、赤いメガホンを握りしめ声を張り上げた。

1回表、1死一、三塁で大賀星輝選手（3年）が適時打を放ち、1点を先制。スタンドで見守った父・敏さん（55）は「さっそく4番打者としての役割を果たせた」と目を細めた。

応援歌は、合同で演奏予定だった系列校の東海大大阪仰星（大阪府枚方市）の吹奏楽部が担当。部員たちは「SEISHO」と書かれた帽子やTシャツを着て演奏に臨んだ。久田彩央依さん（2年）は「予定より人数は少ないが、星翔さんの分も全力で応援したい」と意気込んだ。

同点の7回に一挙6得点を挙げ、リードを広げるが41回目出場の伝統校・北海はしぶとい。3点差まで迫られて最終回を迎える。保護者会の長迫譲二会長（45）は「なんとか勝ち進んで、次の試合を間に合わなかった子たちに見てもらいたい。大阪仰星の応援の音楽があるとないのとでは全然違う。ありがたい」と祈るように声をからす。そして、ついに甲子園初勝利をつかんだ。

（松本紗菜子、波多野澪、杉野如海）