¡Ú¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¤È¤Í¤³¡Û¶¥Áè¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¤È¤Í¤³¤Î¤Ò¤È¤È¤
¡Ú¶Ì¼êÈ¢¤Ê¤Í¤³¡ÛÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ë!? Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¿È¤Ï¡¿¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ê1¡Ë
¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Í¤³¤¬Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿Å¸³«¤Ë!?
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Í¤³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤³¤È¤ï¤¶¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢¤µ¤ó¡£
¸Åº£ÅìÀ¾ÍÍ¡¹¤ÎÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¤Í¤³¤Ëå«¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Í¤³¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?
¢£¢¡¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¤È¤Í¤³
¢£¢¡¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á
¤¢¤ëÆü¡¢¤¦¤µ¤®¤¬Æ°¤¤ÎÃÙ¤¤¤«¤á¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤á¤Ï¡Ö¤¢¤Î»³¤Þ¤Ç¶¥Áè¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤¦¤µ¤®¤ÏÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤µ¤®¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤«¤é¤¦¤µ¤®¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¤«¤á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ¤®¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤«¤á¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
