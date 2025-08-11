´Ý¹â°¦¼Â¡¡8Ç¯Á°¤ÎÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ´¤ì¡×¡Ö°¦¼Â¤Á¤ã¤óÁ´Á³¤«¤ï¤ó¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¨¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Ç¯Á°¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï¡Öº£Æü¤Ï·ëº§¼°¤ò¤·¤¿Æü¡¡¼ã¤¤¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÉ×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤È´ó¤êÅº¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¹â¤È³ÁÃ«»á¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£18Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¢21Ç¯6·î¤Ë¼¡½÷¡¢24Ç¯8·î21Æü¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡¡Æ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖåºÎï¤Ê²Ö²Ç»Ñ¡¡¥É¥ì¥¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Ã¶ÆáÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¼Â¤Á¤ã¤óÁ´Á³¤«¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ÎÀ¨¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£