¡¡Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©¡¦¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·úÊª¤¬¿»¿å¤·Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÅ·Áð»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î´§¿å¤ä·úÊª¤Î¿»¿å¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ27¥«½ê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤â49¥«½ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸áÁ°6»þº¢¡¢¾¾ÅçÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½Êø¤ì¤Ç¤Ï¡¢°ì»þ¡¢¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ïµß½õ¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
市内では、避難所が10カ所に開設されていて、これまでに46人が避難しています。