2013年に誕生し、今回で13回目を迎える「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」。日本一の歌声を決める2025年度の大会開催が決定！日本テレビ系で2025年度・冬 放送予定。

「歌唱王」は、日本全国の歌自慢の中から人の心を打つ「歌のうまい人」を発掘、その才能が“世に羽ばたく”大会｡大会委員長は、南原清隆が務める。

そして今回は審査委員長として、様々なジャンルの楽曲の作詞を手がけ、AKB48や乃木坂46など、数々のアイドルグループをヒットさせてきた秋元康が参加。さらに、優勝者を秋元がプロデュースすることが決定した。

歴代の歌唱王は各所で活躍！2015年に出場した木下晴香は、ミュージカルで活躍、実写映画「アラジン」のジャスミン役の声優を担当。2019年に優勝した駒津柚希は、日本テレビ系大型音楽特番「THE MUSIC DAY」で世界的ギタリストのMIYAVIとセッション。2023年、番組史上最高得点を獲得し優勝した当時14歳のEmiは特別審査員を務めたYOSHIKIに認められ、「歌唱王」に出場した経歴を持つCocomi、Michelle、Hinataとともに「美麗」として今年世界デビュー。

「歌唱王」優勝賞金は100万円！本日8月11日（月・祝）から募集開始。応募方法は「歌唱王」公式ホームページまで。

公式HP：https://www.ntv.co.jp/kasyou/

公式Ｘ：@kasyou_1210