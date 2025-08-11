£¸·î£±£±Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡ú²Æ¤Î¿Íµ¤Î¹Àè¥é¥ó¥¥ó¥°¥¯¥¤¥º¡ú
¡ú²Æ¤Î¿Íµ¤Î¹Àè¥é¥ó¥¥ó¥°¥¯¥¤¥º¡ú
²Æ¤ÎºÇ¿·¤ª½Ð¤«¤±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
Æî¸¶¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡¢¾®Æ½¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤òÍ½ÁÛ¡£
Àµ²ò¿ô¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬³ÚÅ·¥ì¥·¥ÔÈ¯É½¡¦²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¿©ºà¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥È¥Þ¥È¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
<1>²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Èò½ëÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°
ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë(WELTÄ´¤Ù)¤¬È¯É½¤·¤¿²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Èò½ëÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°
£±°Ì¡¡Ä¹Ìî¸©¡¦·Ú°æÂôÄ®
£²°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî»Ô
£³°Ì¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¦Æü¸÷»Ô
¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ
·Ú°æÂô¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤¬¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×
¹â¤µÌó£³¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó£·£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ
Ìµ¿ô¤ÎºÙ¤¤¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê
Âì¼þÊÕ¤ÏË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê²Æ¤Ç¤â¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¤·¤¯¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¡×
¼Â¤Ï¡¢º£¤Î»þ´ü¤ËÂì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¥¯¥¤¥ºÀµ²ò¡¡
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¶âÅÚÆü¤Ç³«ºÅ
<2>¹ñÆâÎ¹¹ÔÀè¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
HIS¡Ö2025Ç¯²ÆµÙ¤ßÎ¹¹ÔÆ±¹Ô¡×¤è¤ê
£±°Ì¡¡²Æì¸©
£²°Ì¡¡ËÌ³¤Æ»
£³°Ì¡¡Ä¹ºê¸©
¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ
²Æì¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀä·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´üÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬
Á´Ä¹£²¥¥í¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¹¤¤¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¸Å±§ÍøÅç
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿³¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
º½ÉÍ¤Ç½¦¤Ã¤¿¤é¡Ö´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë·Á¤ò¤·¤¿³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹
¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
A.¤¤¤¤¤Í¥µ¥¤¥ó¡¡¡¡B.¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó
¥¯¥¤¥ºÀµ²ò¡¡
B.¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó
<3>²Æ¤Î¿Íµ¤¾å¾ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ëÈ¯É½¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¿Íµ¤¾å¾ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¢¨6·î»þÅÀ
£±°Ì¡¡ÂçºåÉÜ
£²°Ì¡¡¡©¡©¡©
£³°Ì¡¡²¬»³¸©
¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ
£±°Ì¤Ï¡¢´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºåÉÜ¤Ç¤¹¤¬
¼Â¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç
²Æ¤Î¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤Ã¤Á¡©
A ¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¹áÀî¸©¡¡¡¡B ¾®Æ½¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏÊ¡²¬¸©
¡¡¡¡¡¡
¥¯¥¤¥ºÀµ²ò¡¡
A.¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î½Ð¿È¹áÀî¸©
¢ª¸½ºß¹áÀî¸©¤ÈÃæ¿´¤È¤·¤¿Åç¡¹¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ë£±ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¥¢¡¼¥Èº×Åµ
¡¡À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤¬³«ºÅÃæ(8·î31Æü¤Þ¤Ç)
<4>²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Àä·Ê¹â¸¶¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ö¤¸¤ã¤é¤ó ²Æ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Àä·Ê¹â¸¶¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
£±°Ì¡¡Æá¿Ü¹â¸¶
£²°Ì¡¡¶Ì¸¶¹â¸¶
£³°Ì¡¡ÉÙ»Î¸«¹â¸¶
¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ
£±°Ì¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ëÆá¿Ü¹â¸¶¤½¤ó¤Ê£±°Ì¤ÎÆá¿Ü¹â¸¶¤Ç
¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡¦¥â¥ê¥Ë¡¼¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æá¿Ü¹â¸¶¤Ç¤Ï
¤¢¤ëÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤Ã¤Á¡©
A Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¡B ¿å¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡
¥¯¥¤¥ºÀµ²ò¡¡
A.Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë
<¤´Ë«Èþ>¥È¥Þ¥È¡Ö¥¢¥á¡¼¥é¡×
¢ªÅüÅÙ7.5ÅÙ°Ê¾å¤Î¥È¥Þ¥È