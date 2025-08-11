¥¨¥ß¥Í¥à¡¢¡Èºî»ì¡É¤Ç¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¥¨¥ß¥Í¥à¡Ê52ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£12Ëç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÂ¿ºî¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ß¥Í¥à¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Î¡¼¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥º¡×¤Ç¥¨¥ß¥Í¥à¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÁÏºîÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ë¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¾ï¤Ë¥Î¡¼¥È¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«ÊÖ¤»¤ÐÌµ¸Â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤È¤¤É¤¤Ï±¤¤òÆ§¤à¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏËä¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ±¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨¥ß¥Í¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¿·¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥º¡×¤Ç¥¨¥ß¥Í¥à¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÊ³¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÁÏºîÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¡Ë¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¾ï¤Ë¥Î¡¼¥È¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¸«ÊÖ¤»¤ÐÌµ¸Â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤È¤¤É¤¤Ï±¤¤òÆ§¤à¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏËä¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ±¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨¥ß¥Í¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£