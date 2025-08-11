¤³¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡© iOS 26¤ÇÄÉ²Ã¡¢¡ÖÌ¤Íè¤òÃÎ¤ì¤ë¡×¿·µ¡Ç½
½Ð¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÅÏÃ¡¢Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ËÍ¡¢»Å»öÊÁ¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤Ç½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢9³ä¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¡³£²»À¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¤³¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¼ê´Ö¤È¶ÛÄ¥´¶¤È»þ´Ö¤òÊÖ¤·¤Æ¤è¡ª
¤È¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè»ëÇ½ÎÏ¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ä¤Ï¤¤¡¢¤½¤ÎÎÏ¡¢iPhone¤ËÈ÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£iOS 26¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢iPhone¤¬¼«Ê¬¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ì¾Á°¤äÍ×·ï¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
º£²ó¤ÏApple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤«¤éÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤òiOS 26¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ´¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
iPhone¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤±¤¿¤Î¡©¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
iPhone¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÈÖ¹æ¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤ÏiPhoneÂ¦¤¬°ìÅÙ¼«Æ°¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¡Ä
¡ÖÌ¾Á°¤ÈÍ×·ï¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢È¯¿®Àè¤¬±þÅú¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤·¤ÆÍ×·ï¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁê¼ê¤¬ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ëÍ×·ï¤òiPhoneÂ¦¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»ú¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Ãå¿®¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¡ÖÄÌÏÃ¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎÍÑ·ï¤ò¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤ÊÍ×·ï¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö±þÅú¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÄÌÏÃ¤Ë±þÅú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÌµ»ë¤ò¥¤á¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÃå¿®¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎiOS 18¤Ç¤âÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¡×µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ä
1¡¥Ãå¿®Ãæ¤ËÁê¼ê¤ÎÍÑ·ï¤ò³ÎÇ§
2¡¥¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤éÄÌÏÃ¤Ë±þÅú¤¹¤ë
¤òÃå¿®Ãæ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¤½¤â¤½¤âÌ¾Á°¤äÍ×·ï¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï½Ð¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½Ð¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÈÄÌÏÃ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬À¸¤¸¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢»öÁ°¤Ë¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤«¡£
ÄÌÏÃ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀßÄêÊýË¡
¤³¤ÎÃå¿®¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥¢¥×¥ê¡×¢ª¡ÖÅÅÏÃ¡×¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¡ÖAsk Reason for Calling¡ÊÄÌÏÃ¤ÎÍýÍ³¤ò³ÎÇ§¡Ë¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤³¤Î¡¢±þÅú¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥»¡¼¥ë¥¹ÅÅÏÃ¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢iOS 26¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ËÂ¨Í¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
