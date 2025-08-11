800人絶賛レシピも！夏に絶対食べたい山形の「だし」

山形の郷土料理である「だし」って知っていますか？暑い夏でも食べやすくするために、きゅうりやなすなど水分を多く含む夏野菜に、青じそやみょうがなどを刻んで和えた料理です。今回は、定番レシピやズッキーニを使った変わり種など、3つのアレンジレシピを紹介します。

▼夏の定番になる人続出！トロリとした食感がクセになる

具材のアレンジ方法も紹介しています。冷蔵庫にある食材で試してみるのもおすすめ！



▼我が家の味の「贅沢バージョン」はこちら

基本的には家にある食材でできますよ。納豆やオクラ、めかぶなどアレンジを加えるのも楽しみ方のひとつです。



▼温かいご飯や冷たい素麺、何にでも合う味

鰹節をプラスすることで華やかさがアップします。冷蔵庫に常備しておくとちょっとしたパーティにも役立ちます。







紹介した3つのレシピの中に、お気に入りは見つかりましたか？暑い夏は、食欲が落ちてしまうもの。そんな日にはトロッと冷たい「だし」をかければ、どんなおかずもさっぱりおいしく食べることができますよ。まとめて作って冷蔵庫に入れておいて、味のアレンジとしても使ってみてくださいね。（TEXT：青木千奈）

画像提供：Adobe Stock