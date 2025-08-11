¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛËÌ³¤¡¦Ê¿ÀîÆØ´ÆÆÄ¡Ö¥ß¥¹¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¡£Éé¤±¤ë»þ¤Ï¼ººö¤È»Íµå¤¬Íí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡ËÌ³¤ 7¡½10 Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Á´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë41²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎËÌ³¤¤Ï¡¢Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎµÚ¤Ð¤º2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ê¿ÀîÆØ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤ë¡£Éé¤±¤ë»þ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ººö¤È»Íµå¤¬¤«¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¡¢7²ó¤È»Íµå¡¢¼ººö¤¬¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂÇÀþ¤Ï¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ººö¤¬½Ð¤ë¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÅê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î¿¹Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´°÷»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢3ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¾®ÌîÍª¿¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤«¤éÁê¼êË½Åê¡¢2»à»°ÎÝ¤«¤é¤Ïºù°æ¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£6ÅÀ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó¤Ë¤Ï2»àÆóÎÝ¤«¤éºù°æ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÆÀÅÀ¡£8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤ÏµÈ°æÅ·À±¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£ÎÆËá¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢»°ÂôÂó¸Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î3Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç3ÆÀÅÀ¤·¤Æ3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¹·òÀ®¤¬½é²ó¤ËµåÂ®147¥¥í¤ò2µå¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿µå¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¡¢Ì£Êý¼éÈ÷¤Î¼ººö¤â¤¢¤Ã¤Æ2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£4²ó¤«¤é¤Ï2Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¾®ÌîÍª¿¿¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¥¨¡¼¥¹¤Çº¸²£¼êÅê¤²¤ÎÀõ¿å·ëæÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬5²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë½¸ÃæÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ì£Êý¼éÈ÷¤Î¼ººö¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ6¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â·ÑÅê¤Ç5¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆîËÌ³¤Æ»Âç²ñ6»î¹ç¤Ç21µ¾ÂÇ¡¢44ÆÀÅÀ¤È·ø¼Â¤ÊÌîµå¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¶Á¤¤¤ÆÇòÀ±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£