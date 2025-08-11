¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¸ø³«¡ÖÆù¤ÈµûÁª¤Ù¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤ÎÃë¿©¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¼êºî¤êÃë¿©
¾®ÁÒ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æù¤¬¼ç¿©¤ÎÃë¿©¤Èµû¤¬¼ç¿©¤ÎÃë¿©¤ò¸ø³«¡£¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®È¤ä½ÁÊª¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁª¤Ù¤ë·Á¼°¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÆù¤ÈµûÁª¤Ù¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÌ¤êË¤«¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¡¢2020Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
