¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ£±£°¡Ý£·ËÌ³¤¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ËÌ³¤¤Ï²ÆºÇÂ¿£´£±ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤Ç¹Ã»Ò±àÄÌ»»£¹£°»î¹çÌÜ¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤º¡¢£²£°£²£³Ç¯²Æ°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡Ý£³¤Î¼·²ó¤Ë¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤¿¡££´Ä¹Ã»ÂÇ¤Ë£´¼ººö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²ó°ìµó¤Ë£¶ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£°¡Ý£³¤Î¸Þ²ó¤Ë¾®Ìî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢Ý¯°æ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É£µÄ¹Ã»ÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤Æ±ÅÀ¤Ë¡££¶ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¼·²ó¤âºù°æ¤Î¤³¤ÎÆü£²ËÜÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£±ÅÀ¡£È¬²ó¤Ë¤â£³ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î£±Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¹¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¤¿¤¬£³²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£±¡Ë¡£·×£µÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¡£