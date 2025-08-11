½»Âð¤Ë¿¯Æþ¡¡ÊÆ²Û»Ò¤ä¤¿¤Ð¤³¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É13ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿Ìµ¿¦¤Î43ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¡Ê¶õ¤Áã¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ì¯¹â»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê43¡Ë¤¬10Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7·î24Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¤«¤é¸á¸å6»þ15Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ì¯¹â»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÊÆ²Û»Ò¤ä¤¿¤Ð¤³¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É13ÅÀ¡Ê»þ²Á·×4Ëü3800±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤¹¤ëÃæ¡¢ÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£