俳優の黒谷友香さん（49）が2025年8月5日、自身のインスタグラムを更新。日本を代表する大御所俳優の仲代達矢さん（92）との仲睦まじい2ショットを披露した。

「大変勉強になりました」

黒谷さんは、「皆さん、こんにちは！」「毎日、暑いけどお元気ですか？」と切り出し、仲代達矢さんとの2ショットを投稿。「今日は大先輩の仲代達矢さん、そして無名塾の皆さんとのお写真です」とつづった。

続けて、「後半の写真は、仲代さんが今年の5月末から6月にかけて、石川県七尾市にある能登演劇堂で主演された舞台『肝っ玉おっ母と子供たち』を観に行った時のだよ」とし、「今年、能登演劇堂で仲代さんの舞台を観劇できて、本当に良かったです」「大変勉強になりました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒谷さんは白いTシャツ姿、仲代さんは柄シャツ姿で笑顔をみせていた。別の写真では、仲代さんが黒谷さんの肩にそっと手を置いて撮影された2ショットも公開していた。

この投稿には、「仲代達矢さん、とてもお元気そうで良かったです」「笑顔いっぱいで素敵です」「お二人とも素敵です」「めちゃくちゃいい写真」といったコメントが寄せられていた。