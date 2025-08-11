ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥Á¤¬°¤¤¡×¡ÖÍÚ¤«¤Ë¹¹À¸¤¬Ìñ²ð¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£±£±Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤¸¤á¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¤¤¸¤á¡¦Ë½ÎÏÌäÂê¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Æ°µ¡¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£Àº¬¤Î°¤µ¤¬°ìÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¤òËü°ú¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Îà¤¤¤ÎÈÈºá¤è¤ê¤â¡¢ÍÚ¤«¤Ë¹¹À¸¤¬Ìñ²ð¤À¡£¸å¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐËü°ú¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¤«¤éËÜ¿Í¤¬¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¼«¸Ê¤òÎ§¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëü°ú¤¤è¤ê¤â¥¿¥Á¤¬°¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÍýÀ¤ÇÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¿Í¤ò¤Ä¤é¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î´¶³Ð¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¸¤á¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£