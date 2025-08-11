TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥ë¥³À¾Éô¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ30¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ10Æü¸á¸å7»þ53Ê¬¤´¤í¡¢¥È¥ë¥³À¾Éô¥Ð¥ë¥±¥·¥ë¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥È¥ë¥³¤ÎÆâÁê¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢29¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢·úÊª16Åï¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20²ó¤ÎÍ¾¿Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¤ª¤È¤È¤·2·î¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.8¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£