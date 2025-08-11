

高校野球の名門・広陵高校が、甲子園2回戦を大会途中で辞退するという異例の事態となった。きっかけは、部内でのいじめ問題がSNSを通じて広く拡散されたことだった。

学校側は、学校への爆破予告や生徒への誹謗中傷が相次いだこともあって、「事実関係の調査と被害生徒のケアを優先する」として辞退を決断。SNS時代における情報の即時拡散、そして「いじめはなぜ起こり、なぜなくならないのか」という問いが改めて社会に突きつけられた瞬間であった。

運動部でいじめが起こりやすい心理的背景

学校内でのいじめは学級内だけでなく、部活動、とりわけ運動部でも繰り返し発生している。特に日本の運動部は、次のような特徴から、いじめが温存されやすい環境を持つ。

第一に閉鎖性である。部活動は練習時間が長く、休日も遠征や合宿があるため、外部との接触が少なくなる。内部で起きた問題は外に漏れにくく、「内輪のこと」として処理されがちである。

第二に序列文化である。先輩後輩の上下関係は、技術指導の効率化や規律維持に役立つ一方で、権力の濫用を招く温床にもなる。「先輩の言うことは絶対」という暗黙のルールが、時に不当な命令や行動を正当化してしまう。

第三に同調圧力である。部の方針や雰囲気に従わない者は「協調性がない」と見なされ、孤立や標的化のリスクが高まる。これはチームワークの美名の下に行われる排除であり、部内の「空気」がそれを助長する。

さらに、この構造の上に指導者の影響力が強く関係している。監督やコーチが選手間の人間関係に無関心、あるいは厳しい上下関係を奨励する場合、その文化は瞬く間に部全体に浸透し、いじめの土壌となる。

「高校球児は爽やかで健全」という幻想

高校野球は長年、メディアによって「青春の象徴」として描かれてきた。整列して礼をし、全力疾走でベンチに戻る姿。汗と涙の物語は、見る者に感動と爽快感を与える。しかし、この「爽やかさ」「人格的な優秀さ」というイメージはしばしば幻想である。

もちろん、多くの高校球児は努力家で誠実だ。われわれは、彼らのフェアプレイやひたむきな姿に感動する。

しかし、彼らもまだ成長過程にある10代の若者であり、未熟さや衝動性、攻撃性を併せ持つ存在である。社会が理想像だけを強調すると、内部の現実──上下関係の硬直、同調圧力、閉鎖的環境──が見えにくくなる。それは、問題発覚の遅れや隠蔽につながる危険性を孕んでいる。

加えて、理想像と現実のギャップは、被害者自身が「自分の被害を訴え出たら自分が悪者になるし、部や伝統に傷をつけてしまう」と感じる一因にもなる。これは心理学でいう二次的被害に近い現象である。

こうした環境で特に重要なのが心理的安全性の概念である。これは、米ハーバード大学のエドモンドソンが提唱したもので、「集団の中で、自分の考えや感情、疑問や懸念を率直に表明しても、対人関係上の不利益や報復を受けないと感じられる状態」を指す。

心理的安全性が高い組織では、メンバーはミスや不満、問題行動を指摘することにためらいがなく、結果として問題の早期の是正や改善が可能になる。一方、心理的安全性が低い環境では、たとえ深刻ないじめやハラスメントを目撃しても、それを口にすることが「裏切り」「空気を乱す行為」とされ、沈黙が常態化する。

日本の運動部は、勝利至上主義や上下関係の文化が強く、心理的安全性を意図的に確保しない限り、この沈黙の構造から抜け出すことは難しい。特に、監督や主将が批判や異論を歓迎しない姿勢を示せば、その空気は全員に伝播し、いじめがあっても表面化しない「見えない部活」が出来上がる。

心理的安全性は単なる「安心感」ではなく、問題提起や異議申し立てが歓迎される文化を意味する。これを欠いた部活動では、いじめが発生しても止まらず、今回の事例のように外部に知られるときには既に被害が深刻化していることが多い。

SNS拡散が心理的安全性に与える影響

広陵高校の事例で特に注目すべきは、いじめの存在が部内の声ではなく、SNS経由で初めて公になった点である。これは現代的な二面性を持つ。

一方では、SNSは心理的安全性が低い組織における「最後の出口」となりえる。部内で声を上げられない被害者や関係者が、匿名性を確保しつつ問題を外部に告発できるためである。この意味で、SNSは沈黙を破る有効な手段となる場合がある。

しかし他方で、SNS告発は急激な情報拡散を招き、往々にして不正確な事実を含んで過激化しやすく、当事者や学校に大きな社会的圧力を与える。その結果、事実関係の精査よりも先に世論対応が優先され、関係者の心理的負担や対立が激化する可能性がある。

特に、被害者が望まない形で情報が拡散されれば、それは新たな二次被害につながる危険もある。ましてや、爆破予告や関係者とされる人々の個人情報の拡散や誹謗中傷はもってのほかであり、決して許されることではない。

とはいえ、重要なのは、SNSという外部の「最後の出口」に頼らざるを得ない環境こそが、心理的安全性の欠如を如実に示しているという点である。本来、部内や学校の制度の中で安全に声を上げられる仕組みがあれば、こうした外部告発に至らずに早期対応が可能になるはずである。

指導者は「知らなかった」では済まされない

部活動における監督・指導者は、単に技術や戦術を教えるだけでなく、部内の人間関係の秩序を形成する権限と責任を持つ。

いじめや暴力事案が発生した場合、「知らなかった」では済まされない。実際、海外の研究でも、指導者が選手間の人間関係に積極的に関わるチームでは、いじめやハラスメントの発生率が有意に低いことが示されている。

監督が心理的安全性を意識し、異論や報告を歓迎する姿勢を示すことは、単なるマネジメント手法ではなく、いじめ防止の中核である。広陵高校の事例は、監督や学校の管理責任、そして「声を上げられる文化づくり」がいかに重要かを社会全体に突きつけたといえる。

