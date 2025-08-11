¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡¦ÌîÃçµÁ¹â´ÆÆÄ¡Ö¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡ÄÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¡×4²óÌÜ½Ð¾ì¤Ç½é¾¡Íø
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ 10¡½7 ËÌ³¤¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£1»î¹çºÇÂ¿µ¾ÂÇ¿ô¤Ë¤¢¤È1¤Ä¤ËÇ÷¤ë8µ¾ÂÇ¤Ç11°ÂÂÇ¤·¤Æ10ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡1961Ç¯¤Î³Ø¹»ÁÏÎ©¤È¶¦¤ËÌîµåÉô¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£ÁÏÉô64Ç¯ÌÜ¡¢½¸ÃæÂÇ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÌîÃçµÁ¹â´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤âÌîµåÉôOB¤âÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤Î½é¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë¥¹¥¯¥¤¥º¼ºÇÔ¸å¤Ë½¸ÃæÂÇ¤Ç6ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡Ö¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò°ìµ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤Î¥ß¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´Å¤¤¹â¤µ¤Îµå¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÅ°Äì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥È¤¬°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ËÌ³¤¤ÎÈ¿·â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«·ÑÅê¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Èµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸åÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Î¸©´ôÉì¾¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢Âç±«¤Ç±þ±ç¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¡¢ºß¹»À¸¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿¤È¤«¼¡¤â¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤Æ¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂç²ìÀ±µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤éÅ¨¼º¤Ç1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£5²ó1»à»°ÎÝ¤«¤é¤ÏÊ¿Ãç¹§Êå¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀº¹¤òÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤ÏÅ¨¼º¤ÈÊ¿Ãç¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢ËÙÅÄ±ä´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦½©ÅÄÎ¶¶õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£8²ó1»àËþÎÝ¤«¤é¤ÏËÙÅÄ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¿åÌî±¦µþ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢130¥¥íÁ°¸å¤ÎÄ¾µå¤Ë100¥¥íÂæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢90¥¥íÂæ¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤Ç4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£5²ó¤Ë5°ÂÂÇ¤Ç3¼ºÅÀ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡¦½ïÊýÎ¶Ç·²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÂå¤¨¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡£½ªÈ×¤Ï¡¢»°ÃÓÍ´¸Þ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡¡