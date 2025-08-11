¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÌ¤ÍèÉÙ»³¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤Î¾ÝÄ§¡ªÌîµå¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÄÌ¿®À©¹â¹»¤¬½é¸«»²¡¡±þ±ç¤ÏµûÄÅ»Ô¤ÎÍ»Ö
¡¡½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ÎÌ¤ÍèÉÙ»³¤Ï¡¢Ìîµå¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÄÌ¿®À©¹â¹»¤À¡£Á´¹»À¸ÅÌ25¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢23¿Í¤¬ÌîµåÉô°÷¡£»Ä¤ê¤Î2¿Í¤âÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸µÌîµåÉô°÷¤À¡£
¡¡ÄÌ¿®À©¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÙ»³Ãæ±û³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç´ù¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£ÉÙ»³Âç²ñ¤ÇÂÇÎ¨¡¦455¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¡×¤Î¹¾Æ£Ï¡Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î¡¦426¡£4³ä°Ê¾å¤¬9Áª¼ê¤È°µÅÝÅªÂÇÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¿áÁÕ³Ú¤Ê¤É±þ±ç¤ÏµûÄÅ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤éÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡³Ñ¹ãÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÆâÌî¼ê¡¦³ÑÉÙ»ÎÉ×¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÆüÂç»°3Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£