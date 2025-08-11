ÀÐÀî¡¦ÆâÆç³¤´ß¶á¤¯¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎÈ¯¸« Î®¤µ¤ì¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤«
9ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¡¦ÆâÆçÄ®¤Î³¤´ß¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÆñ»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¸áÁ°¡¢5¥¥íÍ¾¤êÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤Ç°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ÀÐÀî¡¦ÆâÆçÄ®¤ÎÆâÆç³¤´ß¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬²¹ç¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï11Æü¤â¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤éÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢ÆâÆç³¤´ß¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½5.5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¸¢¸½¿¹³¤¿åÍá¾ì¤ÈÀ¾¹Ó²°³¤¿åÍá¾ì¤Î´Ö¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´é¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÂô³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¾å²¼¹õ¿§¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÈÈ¾¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£