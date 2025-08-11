9ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¡¦ÆâÆçÄ®¤Î³¤´ß¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÆñ»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï11Æü¸áÁ°¡¢5¥­¥íÍ¾¤êÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤Ç°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

9Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ÀÐÀî¡¦ÆâÆçÄ®¤ÎÆâÆç³¤´ß¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­3¿Í¤¬²­¹ç¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï11Æü¤â¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤éÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢ÆâÆç³¤´ß¤«¤éËÌ¤Ë¤ª¤è¤½5.5¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¸¢¸½¿¹³¤¿åÍá¾ì¤ÈÀ¾¹Ó²°³¤¿åÍá¾ì¤Î´Ö¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´é¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶âÂô³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Ï¾å²¼¹õ¿§¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÈÈ¾¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£