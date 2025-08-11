「紫外線対策、面倒だな、、」→【ワークマン】へ！ 着るだけでOK♡「綿Tシャツ」

夏の紫外線対策、大切だけど面倒に感じている人も多いはず。そこでおすすめしたいのが、UVカット機能が付いた【ワークマン】の「綿Tシャツ」です。今回紹介するのはいずれも「擦り切れに耐久性があり、綿の風合いと耐摩耗性を両立させた素材」（公式オンラインストアより）で作られていて、お出かけにもレジャーシーンにもガシガシ使えそうなタフさが魅力です。デザインもカラバリも豊富に展開されているので、色違いや種類違いで何着も欲しくなるかも。

毎日着たくなるかも！ 着回し抜群のシンプルロゴT

【ワークマン】「レディースタフコットンプリントTシャツ」\980（税込）

シンプルなクルーネックデザインで、使い勝手が良さそうなTシャツ。オフホワイトやグレージュ、ネイビーなど、ベーシックカラーが揃う全8種展開。種類によってフロントロゴのデザインや配色が異なるので、イロチ買いもおすすめです。

おしゃれ見えも狙えるフレンチスリーブT

【ワークマン】「レディースタフコットンプリントフレンチTシャツ」\980（税込）

フレンチスリーブと、フロントのロゴデザインがおしゃれなTシャツ。肩まわりを覆ってくれるので、二の腕の華奢見えも狙えます。前後差のある裾でタックインもタックアウトもサマ見えしそう。フレアスカートを合わせてフェミニンに、デニムでカジュアルにとテイスト問わず活躍しそうです。同じく全8種展開。

着るだけでこなれるワイドT

【ワークマン】「レディースタフコットンプリントワイドTシャツ」\1280（税込）

ゆるっと着られるワイドなサイズ感と、「肩や腕が動かしやすいラグラン袖」（公式オンラインストアより）が特徴。1枚サラッと着るだけでこなれ感のあるスタイルを楽しめそうなTシャツです。ヒップにかかるくらいのやや長めの着丈で、気になる部分のカバーが期待できるのも魅力。ブルーのロゴが映えるチャコールなど、こちらも全8種の展開。

袖フリルが存在感を放つTシャツ

【ワークマン】「レディースタフコットン袖フリルプリントプルオーバー」\1,280（税込）

袖フリルが可愛いポイントになり、カジュアルさもフェミニンさも併せ持つTシャツ。一点投入するだけで主役級の存在感を放ちそうです。擦れたようなプリントがヴィンテージ風のムードも演出。ディテールにこだわった主役級Tシャツを着れば、夏のワンツーコーデもおしゃれに垢抜けそう。全4色展開。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i