¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢µ×¡¹¤Î²ÈÂ²½¸¹ç3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¡ÖÊì¤Î´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Ç²Î¼ê¤Î¤Ò¤È¤ß¡Ê36¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¡¡µ×¡¹¤Î²ÈÂ²½¸¹ç3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¸¦¥Ê¥ª¥³
¡¡¸¦¤Ï¡Ö8·î8Æü¤ÏÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡µ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥±¡¼¥¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡¡»ä¤Ï°ìÈÖÍÄ¤¤»þ¤Î¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÎÌî¸ýÅµÉ×»á¤È¤Ò¤È¤ß¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ò¤È¤ß¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÊì¤Î´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥ ÌÞÂÎ¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
