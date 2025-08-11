超特急シューヤ、体脂肪率6％まで絞り込んだトレーニング事情「機内食も食べないで」【TRENTE】
【モデルプレス＝2025/08/11】超特急のシューヤ（志村秀哉）が11日、1st写真集「TRENTE」（SDP）発売記念イベントに出席。徹底的に取り組んだトレーニングについて語った。
【写真】超特急シューヤ、写真集で見せた体脂肪率6％の肉体美
写真集撮影のためにさらなる身体づくりに取り組んだシューヤは、撮影直前まで食事や筋トレメニューで徹底的に追い込み、体脂肪率6％まで絞り込んだ。「着いて脱ぐ撮影を1番先にやったんですけど、それまで機内食も食べないで、持ち込んだバナナと塩分がめちゃめちゃ少ない鶏むね肉を食べたりとか、空港でお寿司を食べようとしたんですけど、ご飯に塩分が入ってるかどうか聞いて、結果それも食べられなかった」と徹底した身体づくりを告白。「脱いだ後に初めて食べたんですよ。めちゃめちゃ美味かったです」とカフェでオニオンスープや牛肉ステーキを解禁したといい「日本に帰ってからもそんなに爆食することはなく、この体型を保ちたいが勝っちゃって、あんまり食べなかったですね」と語っていた。
また集中的に身体づくりをしていた期間は「暇さえあればパーソナルトレーニング入れてもらって、週4くらいですかね。2時間くらい、懸垂10〜15回からのまた違う背中のトレーニングとか、日によって違いましたけど背中はめちゃくちゃでかくなりましたね」と効果を実感しており、フォトセッション中も筋肉が目立つポーズを求められると、笑顔で対応していた。
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急シューヤ、写真集で見せた体脂肪率6％の肉体美
◆シューヤ、1番面白いメッセージ書いたメンバーは？
写真集撮影のためにさらなる身体づくりに取り組んだシューヤは、撮影直前まで食事や筋トレメニューで徹底的に追い込み、体脂肪率6％まで絞り込んだ。「着いて脱ぐ撮影を1番先にやったんですけど、それまで機内食も食べないで、持ち込んだバナナと塩分がめちゃめちゃ少ない鶏むね肉を食べたりとか、空港でお寿司を食べようとしたんですけど、ご飯に塩分が入ってるかどうか聞いて、結果それも食べられなかった」と徹底した身体づくりを告白。「脱いだ後に初めて食べたんですよ。めちゃめちゃ美味かったです」とカフェでオニオンスープや牛肉ステーキを解禁したといい「日本に帰ってからもそんなに爆食することはなく、この体型を保ちたいが勝っちゃって、あんまり食べなかったですね」と語っていた。
◆シューヤ、1st写真集「TRENTE」
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】