人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・エミリンが１１日までに、ＹｏｕＴｕｂｅｒの「時間マスターなりたい あだち」と結婚したことを報告した。

インスタグラムで「７月２０日に、入籍いたしました！名前が大松絵美から安達絵美に変わりました！」と明かし、大松絵美、安達優と書かれた婚姻届や指輪、２ショットをアップ。

「まだ慣れないので『あだちさん』と呼ばれても反応できないこともありまが呼ばれるタイミングがあるとあぁ！結婚したんだ！って実感します…！」と初々しくつづり、「たくさんのお祝いのメッセージ本当にありがとうございます！これからも変わらずＹｏｕＴｕｂｅを続けていきたいので何卒よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

フォロワーからは「心からおめでとうございます」「お幸せに！！」「推し×推しの結婚」「間違いなく一番の推し夫婦」「大好きなお２人」「あだちくん、字が綺麗！」などの声が届いている。

２人は今年６月に結婚することを発表。２人はヒカルが実施した企画で知り合っており、エミリンは「ＹｏｕＴｕｂｅが大好きで ＹｏｕＴｕｂｅが仕事になり ＹｏｕＴｕｂｅにプライベートを語り ＹｏｕＴｕｂｅ（彼氏オーディション）で彼氏がてきて、その彼氏が夫になると思うと 我ながらどこまでもＹｏｕＴｕｂｅが大好きで ＹｏｕＴｕｂｅと共に生きているなぁ…としみじみ思います」とつづっていた。