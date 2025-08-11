気象予報士の資格を持つ俳優石原良純（63）が11日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。熊本県に大雨特別警報が発令されたことについて、親族の身を守る注意喚起をした。

気象庁が11日未明に熊本県の5つの市と町に大雨特別警報を発表し「これまで経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域においてはなんらかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベルは5に相当します。命の危険が迫っています。ただちに身の安全の確保をお願いします」との声明を発表していた。

MC羽鳥慎一が「今までないことが起きていることです」と話した。石原は「今の予報って短期的なものが出るから、雨雲が小康状態のときに気象庁のレーダー画像をみるといい」と語り「次から次に雨雲がやってくるのが見えるから、レーダー画像を利用してほしいし、故郷に帰れなかった人は、故郷のお父さん、お母さんに電話してください。連絡を取り合ってください。テレビがいくら言っても逃げない人もいるんで『お父さん、大丈夫。お母さん、大丈夫。今、雨降ってないなら逃げなさいよ』って親戚、知り合いに言われるのが一番いいので、とにかく都会に住んでる人と故郷に住んでる人は連絡を取り合う。今の段階、大雨になっていないときにしてもらいたい」と呼びかけた。