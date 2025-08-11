アイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ初写真集が10月29日、扶桑社から発売されることが11日、分かった。

同グループは20年2月にデビュー。1〜3日に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を担った。27日にはバンダイナムコミュージックライブの新レーベル「UNIERA」からのメジャーデビューも決まっている。

はのんは147センチと小柄な身長からは想像出来ないパワフルな歌声と、グラビアで披露する“マシュマロ美ボディー”のギャップが魅力。同写真集では水着やランジェリーカットにも挑戦しており、大胆なカットが連続する作品に仕上がっているようだ。

初写真集について「芸能活動を始めた時からの1つの大きな目標ではあったのですが、本当にかなうとは思ってなくて…」と言葉を詰まらせ、「マネジャーさんから写真集発売が決まったと聞いた時、もちろんうれしかったけど、『本当に発売されるの…？』っていう気持ちの方が大きかったです」と笑った。

同写真集で「今の自分の全てを見せたいと思って、過去最大級に大胆なカットにも挑戦しました！」とアピールし、「やばいです！ みんなに見られると思うと緊張？ ドキドキがすごいです！」とした。

「INUWASIのメジャーデビューするこの大切な年に、はのんまゆからもお知らせができて本当にうれしいです」と続け、「夢をかなえることができたのは、紛れもなくファンの皆さんの、応援のおかげです」と感謝を述べた。撮影には「みんなにたくさん喜んで欲しい！」「過去一の私を届けたい！」という思いで挑んだ。「写真集発売を楽しみにしていてください！」と訴えた。

この日、3枚の先行カットを公開した。