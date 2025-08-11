¶¯¤¹¤®¤ëU-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤è¤ê¤âÌµ»üÈá¡ª¤Ê¤ó¤ÈËÌÄ«Á¯½÷»Ò¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ç36¥´¡¼¥ë0¼ºÅÀ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê
U-19ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×F¤òÀï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤Ë5-0¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë16-0¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤â11-0¤ÈÂç¾¡¤·¡¢32ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¤¬ÄãÌÂÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤â¥°¥ë¡¼¥×E¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¡£¥·¥ê¥¢¤Ë6-0¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë7-0¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤â8-0¤Ç°µ¾¡¤·¡¢21ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤À¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò15-0¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ò10-0¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ò11-0¤ÇÊ´ºÕ¡£3»î¹ç¤Ç36ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤È¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥°¥ë¡¼¥×H¤Î´Ú¹ñ¤â3Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¤Ë9-0¡¢¥é¥ª¥¹¤Ë1-0¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë6-1¡Ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Î¡ØSina¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÏÁ´¾¡¤Ç¡¢·×21ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï36-0¡¢ÆüËÜ¤Ï32-0¤ÇÆÍÇË¡£
ÆüËÜ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¹¶·âÎÏ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï16ÆÀÅÀ1¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤ä¤ä¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¤¿¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏFIFA½÷»Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç8°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤â10°Ì¤Î¶¯¹ë¤À¡ÊÃæ¹ñ¤Ï16°Ì¡¢´Ú¹ñ¤Ï21°Ì¡Ë¡£
¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½÷»Ò¥¹¥¿¡¼5¿Í
¤Ê¤ª¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿11¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢ËÌÄ«Á¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡£