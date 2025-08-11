＜LuckyFes’25＞もいよいよ最終日。RAINBOW STAGEのトップバッターを飾ったのは、初出演となる10人組ダンスボーカルグループのBUDDiiSだ。

◆ライブ写真

「OK、LuckyFes！ ド頭からトップギアでみんなで楽しんでいきましょう！」とリーダーのFUMINORIが号令をかけ、ステージを幕開けたのはハッピーチューン「YO HO」。アッパーなテンポに乗って“YO HO!”と掛け声をかけながら、大きく手を振るメンバーにオーディエンスもペンライトやハンドウェーブで応えると、FUMINORIは「最高！ みんな愛してるよ！」と喜びを表す。曲中、彼と最年少のFUMIYAがラッパー同士でやり合う場面でも、広いステージで大きくアクション。また、恋の始まりを歌うチルなサマーチューン「Glow Gold」では、軽快なステップやラップも交えて、多人数グループならではの巧みなフォーメーションで魅せていく。

一転、「Ready？」と鋭くFUMIYAが号令をかけて始まったのは「HONEY」。真っ赤な照明の下、情熱的とも言えるダンスチューンで熱く躍動し、SHOOTが「もっともっと深くまで……教えてやるよ！」と歌い叫べば、バディ（BUDDiiSファンの呼称）からは大歓声が。サビではKEVIN、SHOOT、SHOW が《mera mera》とエモーショナルに歌い上げ、2番ではFUMINORI、SEIYA、FUMIYAとラッパー陣がつないでいく展開もスリリング。SEIYAは「雨吹っ飛ばそうぜ！」と叫び、セクシーなダンスでも魅了して大きな拍手を招いた。

BUDDiiSは初めての人々が大半にもかかわらず、大歓迎ムードの客席に「すげぇ盛り上がり！」「朝なのに素晴らしい！」とメンバーも大喜び。HARUKIは「雨予報だったのに晴れましたね。皆さんのパワーのおかげです！」と感謝し、SHOOTは「後ろの観覧車の方、聞こえてますか！」と、はるか彼方まで煽る。FUMINORIは「初めましての方、“おまえ誰やねん？”の“ふみくん！”を頂けたら嬉しい」と“ふみくん！”コールを求め、最後に「奇跡の30歳、FUMINORIです」と年齢を告白すると、その歳には見えない若さに観客から“えーっ！？”と驚きの声が湧いた。また、体調不良でMORRIEが欠席したことに触れ「10人分の気持ちで、9人で最後の最後まで楽しんでいけたらいいなと思っています」と宣言。また「初めましての人は推しを見つけてください！ 好きな顔ひとりはいるはずなんで」というリクエストでも場を和やかにする。

ここで「次は夏にピッタリな最高の曲、持ってきたんで」と始まったのは、KEVINが作詞曲を手掛け、7月末にリリースしたばかりの最新曲「BLUE SODA」。SHOOTのハイトーンボーカルを皮切りに、なめらかなメロディボーカルを全員でリレーして、爽やかでノスタルジックなナンバーを届けていく。FUMINORIとFUMIYAが振りつけたダンスでも朗らかなムードを作り、FUMINORIが「一緒に最高の夏の思い出作っていきましょう！」と煽っての大サビでは、初見のオーディエンスも大きく手を振って、理想通りの光景にFUMINORIは「ありがとう！」と歓喜した。

さらに、SHOOTが作詞を手掛けた「LÖVE ME」で、想いを伝えられない初恋のもどかしさをリズミカルなパフォーマンスで表現すると、高揚感ある「Brightness」では“みんな違って みんないいよね”というメッセージが印象的。サビでは迫力あるシンクロダンスも展開し、風にたなびくTシャツやジャケットの裾が野外ライブならではの爽やかさを感じさせてくれる。

心ときめくラブソング「The One」では、間奏で“LuckyFes！”の掛け声もあげながら、毎公演担当メンバーが変わる曲中の台詞パートを今回はFUMINORIが担当。「今日は皆さん、ホントに会えて嬉しい気持ちでいっぱいです。推し見つけた？ そうだ、言いたいことあった。……今日、一緒に帰ろ？」と小首をかしげ、バディからは黄色い悲鳴があがる一方、メンバーからは「誰やねん！」の総ツッコミが入って、客席をさらに笑顔に変えていく。

「どんどん曲を重ねていくと熱気も上がっていく」というMCそのままのステージを繰り広げ、9月に横浜と大阪でアリーナワンマンを行うことを告知し、最後の曲に行く前にはサビでのタオルの振り方をレクチャー。「こうやって出会えたのも縁だと思いますので。一緒にブチ上がっていきましょう！」と贈ったラストソング「BUD」では、メンバーと一緒にタオルを振るオーディエンスから“Go Go！ バディGo！”と大きな声があがった。SEIYAは「諦めないで……絶対乗り越えられるよ！」と歌詞をアレンジして、想いを空へ。彼ららしいポジティブな空気を存分に発揮して、待望の初出演を締めくくった。

取材・文◎清水素子

写真◎今元秀明

セットリスト

1.YO HO

2.Glow Gold

3.HONEY

4.BLUE SODA

5.LÖVE ME

6.Brightness

7.The One

8.BUD

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

