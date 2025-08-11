¤Ï¤¢¤Á¤å¤¦»á¡¢¸µÉ×¡¦¤·¤ß¤±¤ó¤ÈÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¡ÖÂ©»Ò¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÓÃæÂà¾ì¤·¤è¤¦¤È¡×
¥Ö¥í¥¬¡¼¤Çºî²È¤Î¤Ï¤¢¤Á¤å¤¦»á¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤Ç¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¡¦¤·¤ß¤±¤ó¤ÈÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Ï¤¢¤Á¤å¤¦»á¤Ï¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤òMX4D¡¦3D¤Ç´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾å±Ç»þ´Ö110Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÓÃæÂà¾ì¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö4DX¤Ç¸«¤ëËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Í¡ª¡ª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤ÏÆÍÁ³¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´Î»î¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤Ë´Ñ¤¿¤¤±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÆþ¤ê¸ý¤Ç¸«¤¿Â©»Ò¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡ª¤È¶¯¤á¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÓÃæÂà¾ì³Ð¸ç¤Ç¡¢¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÌë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥Ñ¤È¾ÆÆù¤Ø¡Á¡ª¥µ¥é¥À¤ÎÂçº¬¤¬µí¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÍ¼¿©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö±Ç²è¹Ô¤Ã¤¿°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÆüÍËÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌÀÆü¤âµÙ¤ß¤«¤¡...¡ª¡ª²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£