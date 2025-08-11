『歌唱王』2025年度開催決定 大会委員長は南原清隆、審査委員長＆優勝者プロデュースは秋元康氏
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が、日本テレビ系『歌唱王〜全日本歌唱力選手権』の大会委員長を務めることが11日、発表された。審査委員長は、秋元康氏が務める。
【写真】優勝者プロデュースも！『歌唱王』審査委員長を務める秋元康氏
同番組は、2013年に誕生し、今回で13回目を迎える。日本一の歌声を決める2025年度の大会開催が決定した。日本全国の歌自慢の中から、人の心を打つ“歌のうまい人”を発掘し、その才能が“世に羽ばたく”大会となる。
大会委員長を南原が務め、さまざまなジャンルの楽曲の作詞を手がけ、AKB48や乃木坂46など数々のアイドルグループをヒットさせてきた秋元氏が参加。優勝者を秋元氏がプロデュースすることが決定した。
2015年に出場した木下晴香はミュージカルで活躍し、実写映画『アラジン』のジャスミン役の声優を担当。19年に優勝した駒津柚希は同局系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』で世界的ギタリストのMIYAVIとセッションを披露。23年、番組史上最高得点を獲得し優勝した当時14歳のEmiは特別審査員を務めたYOSHIKIに認められ、同番組に出場した経歴を持つCocomi、Michelle、Hinataとともに「美麗」として今年世界デビューを果たした。
優勝賞金は100万円となり、きょう11日から募集を開始する。
