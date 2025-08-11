◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間10日に、グループAとBの第3戦が行われ、グループステージの全日程が終了しました。

グループステージは、各組1位が準々決勝に進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

日本(FIBAランク21位)の第3戦は、1勝1敗で並ぶグアム(FIBAランク88位)と対戦。トータル20本の3ポイントシュートを成功させるなど、100点超えの圧勝で2勝1敗で、3連勝のイランに次いでB組2位となりました。

A組では、オーストラリア(同7位)が3連勝で首位突破。韓国(同53位)はレバノン(同29位)を下して2勝1敗の2位、レバノンが3位となりました。

この結果、2位通過の日本は、A組3位のレバノンと12日に準々決勝進出決定戦を戦うことが決定。勝ち上がると、D組1位のニュージーランド(同22位)と4強をかけて激突します。A組1位のオーストラリアとは決勝まで当たらないドローとなりました。

【第3戦の結果】

＜グループA＞

韓国 97-86 レバノン

オーストラリア 110-82 カタール

＜グループB＞

日本 102-63 グアム

イラン 82-43 シリア

【日本の日程】

＜グループB＞

第1戦 シリア ○99-68

第2戦 イラン ●70-78

第3戦 グアム ○102-63

【準々決勝進出決定戦】台湾-ヨルダンサウジアラビア-フィリピン日本-レバノン(8月12日)韓国-グアム