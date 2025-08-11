½»Âð³¹¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø Æ¬¤äËË¤Ê¤É°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¡¡½±¤ï¤ì¤¿65ºÐÃËÀ¡Ö¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡× »³·Á¡¦¸ÍÂôÂ¼
¤¤Î¤¦Ìë¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç65ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢Æ¬¤äº¸¤ÎËË¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¸ÍÂôÂ¼Ìò¾ì¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ
¡Ö1¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¤°¤é¤¤¼êÁ°¤Ë¤¤¿¤é¥¯¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹½¤¨¤¿¤±¤ì¤É¾×·â¤¬¤É¤ó¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¼¤ä·Ù»¡¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
