¤­¤Î¤¦Ìë¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÇÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¸ÍÂôÂ¼¤Î½»Âð³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç65ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¡¢Æ¬¤äº¸¤ÎËË¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢¸ÍÂôÂ¼Ìò¾ì¤«¤éÀ¾¤Ë¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÏÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­
¡Ö1¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¤°¤é¤¤¼êÁ°¤Ë¤­¤¿¤é¥¯¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹½¤¨¤¿¤±¤ì¤É¾×·â¤¬¤É¤ó¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×

¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¼¤ä·Ù»¡¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£