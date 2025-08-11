¡Ú¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡Û´äÀ¯´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÀµ¼°È¯É½¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¶Ã¤¡¦¡¦¡¦²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡× ¼ÆÅÄ¿µ¸ã¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤
£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å£±»þ¤Ë´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´äÀ¯Âç¼ùÁ°´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î´°À®·Á¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÁ´¤Æ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¼ÆÅÄ¿µ¸ã¿·´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¼ÆÅÄ¿µ¸ã¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç°é¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Ë´Ø¤ï¤ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¡¢J1¾º³Ê¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ªー¥ë¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡1985Ç¯7·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì40ºÐ¡¡08～09Ç¯¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥Éー¥ìºßÀÒ
°úÂà¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò»ØÆ³¡¡ºòµ¨¤è¤êU18¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤