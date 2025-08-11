◇第107回全国高校野球選手権第6日 北海 7―10 東海大熊本星翔（2025年8月11日 甲子園）

全国最多となる41回目の出場の北海は、粘りを見せたものの及ばず2年ぶりの初戦突破はならなかった。

打線は、3点を追う5回無死一塁から小野悠真（2年）の左越え適時二塁打。さらに1死三塁から相手暴投、2死三塁からは桜井が中前適時打して追いついた。6点の勝ち越しを許した直後の7回には2死二塁から桜井の右前適時打で1得点。8回2死一、二塁からは吉井天星（3年）、佐藤瞭磨（3年）、三沢拓己（2年）の3連続適時打で3得点して3点差に迫ったが、あと一歩届かなかった。

投げては、1年生右腕・森健成が初回に球速147キロを2球マークも、甘く入った球を連打され、味方守備の失策もあって2点の先制を許した。4回からは2年生右腕・小野悠真にスイッチ。エースで左横手投げの浅水結翔（3年）が5回途中から登板したが、同点の7回に集中打を浴び、味方守備の失策も重なって6失点。その後も継投で5人の投手をつぎ込んだ。

南北海道大会6試合で21犠打、44得点と堅実な野球で甲子園に乗り込んだが、守備の乱れも響いて白星はならなかった。