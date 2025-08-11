◇第107回全国高校野球選手権第6日 東海大熊本星翔 10―7 北海（2025年8月11日 甲子園）

東海大熊本星翔が2年ぶり4回目の出場で春夏通じて甲子園初勝利を挙げた。1試合最多犠打数にあと1つに迫る8犠打で11安打して10得点した。

初回1死一、三塁から大賀星輝（3年）の左前適時打で先制。さらに1死満塁から敵失で1点を加えた。5回1死三塁からは平仲孝輔（3年）の左犠飛で1点を追加した。

3点差を同点に追いつかれて迎えた7回1死二、三塁からは敵失と平仲の中前適時打、堀田延希（3年）の左中間2点三塁打、代打・秋田龍空（3年）の中前適時打などで6点を勝ち越し。8回1死満塁からは堀田の中犠飛で加点した。

エース右腕・水野右京（3年）は、130キロ前後の直球に100キロ台のチャンジアップ、90キロ台のスローカーブを織りまぜる緩急をつけて打たせて取る投球で4回まで無失点。5回に5安打で3失点して追いつかれると、本格派右腕・緒方龍之介（3年）に代え、味方打線が終盤に勝ち越し。終盤は、三池祐五（2年）が登板してリードを守り切った。

1961年の学校創立と共に野球部がつくられた。創部64年目、集中打でついに甲子園での勝利をつかんだ。