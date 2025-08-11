スプーンで味わうご褒美時間！ヨーロピアンシュガーコーンミニカップ

「手が汚れるのが気になる」「もっと気軽に楽しみたい」そんな声に応えて、あのロングセラーアイスがカップタイプになって登場♡クラシエの人気商品「ヨーロピアンシュガーコーン」が、スプーンで味わえる新感覚の「ミニカップ」として、2025年9月8日より全国で販売スタートします。王道のアイス×チョコ×コーンのハーモニーを、いつでもどこでもゆったり楽しめるこの秋のご褒美スイーツです♪

アイス×チョコ×コーンの黄金バランス

「ヨーロピアンシュガーコーン ミニカップ」は、シリーズの魅力そのままにカップスタイルで楽しめる贅沢スイーツ。

ミルク感たっぷりのバニラアイスに、なめらかなチョココーチング、さらに香ばしくてサクサクのクラッシュコーンをトッピング。

3つの素材が一口ごとに絶妙なハーモニーを奏で、口の中で幸せがとろけます。しっかりとしたチョコ層が時間が経ってもサクサク感をキープしてくれるのも嬉しいポイント♪

内容：82ml

手軽さとうれしい工夫がたっぷり

コーンの形状が苦手な方や、外出先でも手を汚さずに楽しみたい方にぴったりな「ミニカップ」。コーンは“丸み”や“巻き”のある食感を再現するために、コーン型に成型した後に砕くというこだわりの工程が。

さらに、スプーンですくいやすいようチョコの硬さも絶妙に調整されています。仕事の合間や夜のリラックスタイム、読書や映画のおともにもぴったりな、自分をちょっと甘やかすためのアイスです♡

いつでもどこでも、ほっとひと息のご褒美を♡

ヨーロピアンシュガーコーンの魅力をそのままに、カップスタイルで気軽に味わえる「ミニカップ」は、大人女子の“おうち時間”や“スキマ時間”にぴったりのご褒美スイーツ。

濃厚なのにくどくない、香ばしくてサクサク、そして手軽。そんな理想のアイスを探していた方にぜひ味わってほしい逸品です。

カップアイス派も、いつものシュガーコーンファンも、きっとときめく新しいおいしさを体感してみてくださいね♪